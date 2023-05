Willem II begint play-offs met alle troeven in handen, maar verliest alsnog de eerste slag: ‘We maken het onszelf weer zó ontzettend moeilijk’

VDL gaat De Meeuw volledig inlijven: met Oirschots bedrijf wordt volgende stap gezet in fabrieksma­ti­ge woningbouw

OIRSCHOT - VDL gaat De Meeuw in Oirschot volledig overnemen. Het industriële concern had sinds 2015 al de helft van de aandelen in handen. VDL ziet dus brood in de modulaire, duurzame woningen die De Meeuw steeds meer bouwt voor kleinere huishoudens.