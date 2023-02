Willem II met stip naar plek 5 na ruime zege op FC Eindhoven

Zou het drie dagen na de 5-1-overwinning op Helmond Sport weer zo’n feestje worden in het Koning Willem II stadion bij de thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven?

De ploeg van Reinier Robbemond gaf in ieder geval vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Higler weer vol gas.Ðat resulteerde al snel in een paar kansen en ook in een doelpunt in de elfde minuut. Elton Kabangu ging er vandoor op links en trok de bal hard en laag voor, zodat Jizz Hornkamp er alleen maar tegenaan hoefde te lopen: 1-0.

Weer een tik

FC Eindhoven kreeg zo dus weer een tik te verwerken nadat het vrijdag al met 4-0 van FC Dordrecht had verloren. Ook in Tilburg waren Brym en Rottier nog geschorst, maar waren twee vleugelverdedigers er weer bij. Centrale verdediger Collin Seedorf moest echter na de warming up afhaken, wat oud-Willem II’er Pieter Bogaers een basisplaats opleverde.

Bogaers voorkwam een paar minuten voor rust dat Willem II, net als afgelopen vrijdag, met een 2-0 voorsprong de rust in ging. Kabangu had de bal voor het intikken, maar zag de verdediger met een sliding de treffer voorkomen.

Wissels

Willem II begon ongewijzigd aan de tweede helft, waarin het eerste kwartier rommelig verliep. Daarna kreeg FC EIndhoven plots een goede kans, maar Naoufal Bannis kopte van dichtbij naast. Met Jeremy Bokila en Dani Mathieu voor Jizz Hornkamp en Max Svensson probeerde Robbemond zijn ploeg in de 67ste minuut een tweede adem te geven.

Bij zijn eerste balcontact prikte Bokila de bal na een goede voorzet van Owusu meteen op de paal. En even later was het wél 2-0, toen de andere invaller Mathieu zijn afstandsschot van richting veranderd zag worden en in het net belanden. Reden voor Robbemond om nog een wissel door te voeren: Freek Heerkens kwam voor Pol Llonch. En in de slotfase mocht Michael de Leeuw nog even meedoen in plaats van de moegestreden Kabangu.

Jeremy Bokila deed het stadion een paar minuten voor tijd nog een keer ontploffen toen hij de 3-0 binnenschoot, nadat hij de bal eerst knap onder controle had gebracht en met een paar lichaamsbewegingen verdedigers en keeper van de tegenstander op het verkeerde been had gezet.

Uiteraard werd meteen het Bokila-lied (een variatie op de Tequila Song) ten gehore gebracht in het stadion. Vrijdag volgt de derde thuiswedstrijd van Willem II binnen acht dagen: dan komt FC Dordrecht naar Tilburg.

