Willem II ontslaat hoofdtrainer Reinier Robbemond: ‘Helaas zien we geen sportieve verbetering’

OJC komt terug na wereldgoal AWC, maar blijft uiteinde­lijk steken op 2-2

Op bezoek bij promovendus AWC uit Wijchen verzuimde OJC (derde divisie B) om drie punten te pakken. De Rosmalenaren zijn na drie gespeelde competitieduels nog ongeslagen en terug te vinden in het linkerrijtje. Op bezoek bij Halsteren ging Nemelaer (vierde divisie C) in de slotfase onderuit.