Willem II pikt ‘spierballenback’ Vermeulen transfervrij op bij Borussia Dortmund

Valentino Vermeulen mag zich speler van Willem II noemen. De 21-jarige rechtsback (die de hele flank kan bestrijken) komt transfervrij over van Borussia Dortmund, waar zijn contract is ontbonden. Hoewel ook zijn oude club FC Eindhoven hem wilde terughalen heeft hij in Tilburg een contract tot medio 2025 ondertekend.