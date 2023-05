Willem II-routinier zit stuk na drama in play-offs: ‘Uitermate teleurstellend én exemplarisch voor ons’

Drie windturbi­nes aan de Goirlese­dijk? Het plan ligt in elk geval op tafel

HILVARENBEEK – Aan de Goirlesedijk in Hilvarenbeek staan wellicht over enkele jaren drie windturbines. Dat plan hebben de families Moonen en Rijnen woensdagavond gepresenteerd aan de twaalf huishoudens die daar in de buurt wonen. ,,We moeten toe naar schone energie. Dus we moeten met zijn allen iets doen.”