Willem II snakt naar stootkracht en goals: PSV ziet verhuur Fofana wel zitten, nu het talent zélf nog

Thomas (24) haalde nooit een diploma, maar heeft nu wel eigen bedrijf met 70 man personeel: ‘Maar zo'n start-up is soms ook gewoon ruk’

TILBURG - Hij heeft geen diploma, dus officieel heeft Thomas Kolmans het niet gemaakt in het onderwijs. Maar inmiddels heeft de Tilburgse wildwaterkajakker een eigen bedrijf met zeventig man personeel. Het moet voor hem allemaal niet te comfortabel worden in het leven. ,,Toen ik een vast contract kreeg, was ik weg.”