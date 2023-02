Willem II-spits Hornkamp wil wel even carnavallen. ‘Met een Spaatje rood, echt waar’

De kans is aanwezig dat je tijdens carnval in Tilburg een dezer dagen spelers van Willem II tegenkomt. Op het laatste moment wordt nog wel geregeld dat er een groep de stad in gaat, denkt Jizz Hornkamp. En hij is er dan wel bij.

,,Er is niks gepland nog”, vertelde de spits na de uitwedstrijd tegen Heracles, die dankzij een late treffer van Hornkamp in 1-1 eindigde. ,,Want dat had dan een week of twee geleden moeten gebeuren en toen stonden wer er heel anders voor dan nu en dachten we niet aan dat soort dingen”, doelt hij op situatie voordat Willem II drie zeges eop rij behaalde en het gelijkspel in Almelo.

Genoeg animo

,,Ik kom zelf niet uit Brabant, maar vind carnaval wel leuk. Degene die er het meest zin in heeft, zal wel iets in de groepsapp zetten en dan is er genoeg animo, dat weet ik zeker. Of ik erbij ben dan? Die kans is groot, maar dan wel met een Spaatje rood. Echt waar. Ik vind het gewoon leuk om te feesten en al die mensen te bekijken.”

Over de uitkomst van de wedstrijd tegen Heracles kon Hornkamp ondanks zijn treffer niet tevreden zijn. ,,We kwamen om te winnen, we hadden kunnen winnen en we hadden moeten winnen. Die goal van Heracles was buitenspel, de 1-1 die wij eerder al maakten was geen hands.”

Volledig scherm Jizz Hornkamp gaat uit z'n dak na zijn treffer in de 88ste minuut. © Pro Shots / Toin Damen