Willem II-spits Jizz Hornkamp: ‘Publiek juichte al, maar ik dacht: hij moet er nog wel effe in’

Vrijdag benutte Hornkamp een penalty tegen Helmond Sport, nu maakte hij al in de elfde minuut een velddoelpunt. Of dat voor hem meer waarde had dan die strafschop? Hornkamp lacht. ,,Nee hoor. Een doelpunt is een doelpunt voor mij, zo lang ze er maar ingaan.”

Polletje

Bij zijn vroege treffer stond Hornkamp op de goede plek voor het doel. ,,Ik zag Elton (Kabangu, red.) al kijken en dacht: dit gaat 'm worden. Maar voordat ik de bal raakte, hoorde ik het publiek al juichen. Ik dacht: hij moet er wel nog effe in. Straks ligt er een polletje ofzo. Maar gelukkig was dat niet het geval en konden we lekker uit onze plaat gaan.”

Hornkamp staat nu op drie competitietreffers. Of dat er tien kunnen worden dit seizoen? Hij blijft voorzichtig. ,,Ik denk dat dat wel gaat lukken, maar we moeten het eerst nog even gaan zien.”

Volledig scherm Jizz Hornkamp viert zijn vroege treffer tegen FC Eindhoven. © Pro Shots / Toin Damen