Willem II-trainer Robbemond prijst uitblinkende Niels van Berkel: ‘Er zit geen rem op die jongen’

Willem II-goalie Smits heeft collega én boezem­vriend Cillessen als klankbord: ‘Al gaan de helft van onze gesprekken over onzin’

Sinds anderhalve maand is Joshua Smits weer de eerste keus onder de lat bij Willem II, ook zaterdag tegen De Graafschap zal hij het Tilburgse doel verdedigen. De 30-jarige goalie over zijn ervaring in de play-offs, het vertrouwen dat hij krijgt én zijn vriendschap met Jasper Cillessen.