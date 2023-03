Willem II verlengt contract van jonge verdediger uit Goirle

De verdediger speelt al sinds 2014 bij Willem II. Dit seizoen traint de Goirlenaar al het hele seizoen mee met het eerste elftal. In december maakte hij zijn debuut voor de Tilburgers. Toen was hij kort invaller in Doetinchem, waar Willem II won van De Graafschap. ,,Hoe kort de invalbeurt ook was, ik vergeet het nooit en ben de trainer dankbaar dat hij me mijn debuut gunde", laat de Brabander weten op de site van zijn club.