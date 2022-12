Willem II wint in besloten oefenduel op kletsnat trainingsveld van eredivisionist Excelsior

‘Kanker­zwar­te’ roepen op een vol Tilburgs terras: ‘Ik zou dat nooit doen, was daar met twee gekleurde jongens’

BREDA/TILBURG - ‘Kankerzwarte, kankerneger’. Een 20-jarige schold op een vol terras op de Korte Heuvel in Tilburg een portier uit in september dit jaar. De Tilburger moet zich daarvoor verantwoorden bij de politierechter in Breda. ,,Misschien was ik toen niet rustig, maar ik heb niemand aangeraakt of uitgescholden.”

