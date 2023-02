Willem II’s matchwinner Kabangu: ‘Eerst zelf winnen, dan mag je naar de andere uitslagen kijken’

Elton Kabangu was uiteraard heel blij met zijn treffer. ,,Het is heel lekker om matchwinner te zijn, maar de drie punten zijn superbelangrijk. Het maakt niet uit wie scoort, als je maar wint. Zeker als je naar de resultaten van de andere wedstrijden kijkt. Drie thuiswedstrijden, drie overwinningen. Ik hoop dat we nog even op deze flow blijven surfen.”

Vertrouwen

,,We hadden constant de bal, dus we wisten dat die goal vroeg of laat ging vallen. Jammer dat Jizz die penalty niet maakt. En ook in de eerste helft hadden we al kansen. We maakten het onszelf niet makkelijk door die niet te benutten.” Dat hij de laatste weken relatief veel kansen kreeg, maar weinig scoorde, deert Kabungu niet. ,,Ik sta er wel. Ze moeten er alleen nog in. En ik krijg vertrouwen van de trainer en van mijn ploeggenoten. En ik geloof in mezelf.”

Andere uitslagen

Wat Kabangu dacht toen hij in de kleedkamer de overige uitslagen in de KKD zag? ,,Iedereen weet ons doel. Daar blijven we voor gaan. Maar we moeten natuurlijk zelf eerst winnen voordat het zin heeft dat we naar de uitslagen van de andere wedstrijden moeten kijken. En we wonnen, dus konden we kijken, haha.”

Volledig scherm Elton Kabangu viert zijn treffer tegen FC Dordrecht. © Pro Shots / Toin Damen