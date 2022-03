Willemskwartier wordt naam van nieuwe wijk rond Willem II Kazerne

Willemskwartier wordt ontwikkeld door bouwconsortium Stappegoor (ontwikkelaars Synchroon en BPD). De architectonische visie en het stedenbouwkundig plan zijn in handen van de bureaus Karres en Brands, DAT, Architectuur Maken en Tarra. De historie van de oude kazerne moet in de wijk zichtbaar blijven, maar daarnaast is er veel aandacht voor groen en wordt er zoveel mogelijk energieneutraal gebouwd. Willemskwartier wordt grotendeels autovrij. Ten zuiden van de wijk, waar de atletiekbaan van Attila ligt, wordt een park aangelegd.



Zodra de bestemmingsplanprocedure is afgerond, moet er meer duidelijk worden over de beschikbare woningtypes en prijzen. Na de zomer start dan ook de verkoop van de eerste fase van de wijk. De bouw moet begin 2023 beginnen.



Willemskwartier aan de Ringbaan-Zuid is niet de laatste nieuwbouwwijk die op Stappegoor gebouwd gaat worden. Op het huidige parkeerterrein voor de ijssportcentra en op de strook tussen de Stappegoorweg en de Apennijnenweg komen nog eens duizend woningen, waarvan een deel hoogbouw.