Winkeldief uit Hooge Mierde aangehouden in centrum Tilburg na ingreep omstander

Viertal in gestolen auto aangehou­den op Kempenbaan in Tilburg

9:11 TILBURG - Op de Kempenbaan in Tilburg is een viertal aangehouden dat rondreed in een gestolen auto. Het gaat om mannen (21 en 22) uit Dordrecht, een 19-jarige vrouw uit Dordrecht en een 34-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.