Winkelier gaat na corona terug zorg in en sluit zaak in Goirle: ‘Ik wil wat voor anderen betekenen’

Vijftien jaar geleden stopte Anita Sprangers juist nog met werken in de zorg. Door de vele administratieve taken die erbij kwamen was er steeds minder tijd voor de cliënten. Dus begon ze zelf een boetiekje aan de Tilburgseweg: Tiara Trends to Love. Sprangers: ,,Ik ben toen ook half/half begonnen. De helft van de tijd werkte ik in de zorg, de helft van de tijd in de winkel. Ik begon met accessoires, later kwam daar ook kleding bij.”