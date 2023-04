Witte rook: NAC - Willem II wordt uitgespeeld op dinsdagmiddag

Wat al was uitgelekt, is nu bevestigd: NAC - Willem II wordt begin volgende week uitgespeeld in een leeg Rat Verlegh Stadion. Beide ploegen gaan op dinsdag 25 april de wedstrijd hervatten en afmaken, aanvangstijdstip wordt 14.30 uur. De wedstrijd wordt niet uitgezonden op ESPN.