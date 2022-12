WonenBreburg koopt Vredeskerk langs Ringbaan West: ‘Woningen voor starters beschikbaar houden’

Inge was 11 toen ze geld inzamelde voor een fietspad, nu is ze 19 en is het af: ‘Blij dat het er eindelijk ligt’

MOERGESTEL/HAGHORST - Ze was 11 toen ze 12.000 euro inzamelde voor een vrijliggend fietspad tussen Haghorst en Moergestel. Nu is ze 19 en studeert ze in Enschede, dus voor haar komt het te laat. Maar: het fietspad is af. ,,Tijd om het geld te gaan overmaken.”

