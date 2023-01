Woningnood, maar WonenBreburg bouwt in Tilburg geen nieuwe sociale huurwoningen in 2023

Tilburger (48) opgepakt voor brandstich­ting bij tankstati­on

TILBURG - Een 48-jarige Tilburger is zaterdagmiddag opgepakt voor brandstichting bij een tankstation in zijn woonplaats. De politie kwam de man op het spoor omdat hij in de nacht van 29 op 30 december een deurbel van een woning in brand probeerde te steken.

