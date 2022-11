Woo Hah! niet meer bij Beekse Bergen, Hilvarenbeek wil nog maar drie grote festivals

Pedicure Henriëtte is na vijftig jaar een half miljoen geknipte teennagels verder: ‘Het is voorbij gevlogen’

TILBURG - In de vijftig jaar dat Henriëtte van de Wetering actief is als pedicure, moet ze zo’n half miljoen teennagels hebben afgeknipt. Dat aantal blijft net als al die nagels voorlopig nog wel even groeien. ,,Met sommige klanten is ook een vriendschap ontstaan.”

