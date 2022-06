Wooncomplex Telegraafstraat krijgt volledig houten constructie, ‘We zijn aan het pionieren’

Het is misschien wel hét onderwerp van gesprek in de bouwwereld: hoe kunnen we in de toekomst duurzamer gaan bouwen? Door minder of geen beton meer te gebruiken. De productie van beton zorgt namelijk voor veel C0 2 -uitstoot en is enorm vervuilend. Daarom wordt er steeds meer geëxperimenteerd met andere, duurzamere en natuurlijke materialen. Hout bijvoorbeeld.