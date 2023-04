Woonunit van Skaeve Huse volledig verwoest door brand in Tilburg, bewoners staan op tijd buiten

Zaterdag 3E Dongen steelt in slotfase de punten, ONI boekt een verdiende overwin­ning

ONI versloeg Capelle en blijft daardoor in de race om een plaatsje in de nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse. ,,Als we alles winnen, is alles mogelijk.” Dongen won op bezoek bij GVV’63, maar daar was het spelbeeld niet naar.