Wordt, na de processierups, de rat de volgende plaag in Brabant?

Diessen 1650 gaat weer voor een echt Diessens feestje in 2020

11:04 DIESSEN - De dorpskernen Diessen, Haghorst en Baarschot kleuren volgend jaar blauw-geel voor de viering van 1650 jaar Diessen. De jaarlijkse evenementen sluiten aan bij het thema en in september 2020 is er een feestweekend op de Gildeweide. Want de voormalige gemeente Diessen mag dan niet meer zelfstandig zijn, een feestje bouwen kunnen ze er nog steeds.