Yusuf, Mo en Ilhun uit Noord maken voorstelling met voetballers en dansers. ‘Rollen, blijf rollen!’

Tilburg weer twee saaie gevels armer: Gevluchte kraaien worden welkom geheten door Tilburgers

TILBURG - Kraaien als symbool voor nieuwkomers die een warm welkom krijgen. De vogels figureren in een flinke muurschildering aan de Thomas van Aquinostraat. Want ja: Tilburg is (alweer) twee kunstwerken rijker.

9:00