Ze hebben hun zaken uitstekend op orde, waarom vrezen Tilburg en Oss dan toch voor een financieel ravijn?

CDA en VVD in provincie: nu doorpakken met N639 in Chaam

DEN BOSCH/CHAAM - De fracties van CDA en VVD in de Provinciale Staten vinden dat er nu echt knopen moeten worden doorgehakt over de N639 in Chaam, Zij stellen vrijdag vragen aan gedeputeerde Suzanne Otters (Mobiliteit, VVD).

12:00