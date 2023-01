Zeer grote stroomstoring in Tilburg en omgeving, Efteling-attracties staan stil en chaos op N65

Negentien plaatsen zonder elektriciteit

In Tilburg zelf lijkt maar een klein deel van de mensen zonder stroom te zitten. Zo hebben beide vestigingen van de ETZ-ziekenhuizen, het Elisabeth en het Tweesteden, nog gewoon stroom. Woordvoerder Wim Pleunis laat dat weten. Vooral in de directe omgeving van Tilburg is er veel overlast door de storing. Zo zijn alle attracties in de Efteling zijn buiten gebruik.

Op Twitter is te zien dat de vliegende fakir in het Sprookjesbos midden in de lucht stil hangt. Bezoekers moeten ook uit attracties worden gehaald. Ook op andere plekken staat het leven even stil: zo is onder meer een Albert Heijn in Oisterwijk dicht. Het is verder chaos op de N65 van Oisterwijk naar Udenhout, omdat de verkeerslichten het daar niet meer doen. De politie roept mensen op ‘stapvoets’ kruispunten op te rijden.