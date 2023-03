‘Zeiknat’ Torenpad in Moergestel binnenkort in handen van Oisterwijk

met video Politie valt huis binnen in Moergestel en vindt ‘op vuurwapen gelijkend’ voorwerp, bewoner aangehou­den

MOERGESTEL - De politie viel donderdagavond met meerdere eenheden een woning binnen in Moergestel. Dat deden agenten nadat er informatie was binnengekomen over een vuurwapen dat in het huis aan de Vinkenberg zou liggen.