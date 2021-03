Zenuwachtig naar jezelf kijken bij Ik Vertrek: ‘Het was super, we zijn op televisie gewoon zoals we zijn’

Drugsdea­ler (35) uit Tilburg aangehou­den met cocaïne en crack op zak

20 maart TILBURG – Het ontvangen van een melding over een vermoedelijke drugsdeal in een auto eerder deze week, heeft vrijdag geleid tot de aanhouding van een 35-jarige man uit Tilburg. Hij is rond 16.00 uur gepakt aan de Stokhasseltlaan op verdenking van het dealen in verdovende middelen. Dat meldt de politie.