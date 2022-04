Zes aanhoudingen bij ‘toevallige’ vondst hennepkwekerij in Oosterhout

Man uit Roosendaal schopt eigen vrouw bewuste­loos na ruzie op straat in Tilburg

TILBURG/ROOSENDAAL - Een hevige ruzie bij een parkeergarage in Tilburg heeft zaterdagmiddag geleid tot de aanhouding van een 30-jarige man uit Roosendaal. Even daarvoor had hij zijn vrouw geslagen en tegen haar hoofd geschopt. Getuigen zagen dat en belden de politie.

10 april