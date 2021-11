Zes gewonden bij uitslaande woningbrand in Dongen, persoon nog vermist

Ook Tilburg staat open voor hoofddoek bij handhavers, ‘Past bij stad die wij willen zijn’

TILBURG - In navolging van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht is ook de gemeente Tilburg bereid om het dragen van een hoofddoek of andere religieuze uitingen door toezichthouders toe te staan. ,,Dat past bij de stad die wij als Tilburg willen zijn”, zei burgemeester Theo Weterings maandagavond.

23 november