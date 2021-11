Zes slaapkamers voor alleen Corry Konings is te veel: villa aan Bosscheweg te koop

‘Ik snij je keel door’ riep El M. naar zijn ex, in de rechtbank geeft hij toe: ‘Alcohol is een groot probleem’

TILBURG - ,,Ik snij je keel door. Dit word je ergste nachtmerrie. Ik ga wel twintig jaar zitten voor moord”, had M. el M. zijn ex-vriendin in Tilburg toegeschreeuwd vanaf haar balkon. De verdachte was zelf geschrokken toen hij de geluidsopnamen terugluisterde. ,,Ik heb veel geroepen ja”, geeft hij toe aan de politierechter in Breda. Hoewel hij er zelf niet veel meer van weet. Alcohol is een groot probleem, geeft hij toe.

