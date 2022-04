Zevenhonderd bezoekers bij nieuw festival 1000 Bommen en Granaten: ‘Festival geeft aandacht aan oorlog in brede zin’

ALPHEN - Rap bouwde de organisatie het festival ‘1000 Bommen en Granaten’ in Café Cuba in Alphen. ,,Wellicht is de festivalnaam niet handig. Maar ons thema is juist: Vrijheid is niet vanzelfsprekend.”

Deze zaterdagmiddag bijt de jongste rockband van Nederland, Black Swords het spits af. Hun stevige rock, met eigen nummers en covers, zweept de bezoekers van het festival op. De band zelf komt ook steeds losser en bij hun slotnummer van Race Agains The Machine beweegt de menigte. De Alphense Maikel Geerts (15) geniet met vijftien vrienden: ,,Ik ken hen nog van Holland Got’s Talent in 2017. Goeie band.”

Organisator Joep Horevoorts: ,,Het festival is kleiner dan wat we beoogden bij schijnvliegveld De Kiek in Riel. De vergunning voor buiten wees de gemeente drie weken geleden pas af, omdat De Kiek grenst aan een natuurgebied.”

Festival De Kiek bij Club Cuba in Alphen. Met op het podium: The Manatees.

Ongelukkige festivalnaam

Horevoorts erkent dat de naam van het festival nu er bommen vallen in Oekraïne, wellicht niet handig is. ,,We hebben het festival toch doorgezet, want ons thema is juist ‘vrijheid is niet vanzelfsprekend’. Wat er nu in Oekraïne gebeurt linkt met wat er gebeurde in de Tweede Wereldoorlog. We wilden het festival op het schijnvliegveld houden voor voorlichting over wat er hier in de oorlog speelde.” De opbrengst van 1000 Bommen en Granaten gaat deels naar Oekraïne.

We willen ons verhaal over schijn­vlieg­veld De Kiek zo breed mogelijk bekendma­ken

De Black Swords drinken back stage blikjes Red Bull. ,,Erg leuk, was het, ondanks wat problemen met de techniek. Je zag het publiek steeds enthousiaster worden.” Het was voor henzelf ook even erin komen. Sinds hun bekendheid door Holland's Got Talent, hadden ze een tot twee optredens per maand door heel Nederland. Door corona lag het stil. Basgitarist Jesse Joe (18): ,,Alleen op school traden we op.” De jongeren uit Brabant en Limburg repeteren om de week. ,,Een deel van ons wil verder in de muziek.”

In de andere zaal in het café zet DJ Jarno de boel op stelten. Horevoorts: ,,We willen ons verhaal over schijnvliegveld De Kiek zo breed mogelijk bekendmaken. Daarom kozen we voor een line-up voor een brede doelgroep. Vandaag is er rock, morgen, zondag, carnavalsmuziek, Nederlandstalige en après-ski-muziek.”

