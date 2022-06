Zilveren Erepennning voor bestuursleden Meimarkt

Van den Hurk was in 1980 medeoprichter van de Meimarkt en is sindsdien betrokken bij de organisatie van het evenement. In het bestuur vervulde hij de rol van penningmeester. De Vuijst is sinds 1983 actief voor de Meimarkt, onder meer als voorzitter. Volgens de gemeente Tilburg is het succes van het evenement grotendeels te danken aan de inzet van Van den Hurk en De Vuijst, die vrijwel het hele jaar bezig zijn met de organisatie.