Zingen en dansen als Michael Jackson en Tina Turner: Jerry Kepers begeleidt zo’n tachtig tributebands

Horeca heeft last van griepgolf, maar die komt op een gunstig moment

DE MOER - Ook restaurants, cafés en hotels hebben last van het grote aantal zieken in Nederland. Personeel is nog minder beschikbaar dan de afgelopen maanden al het geval was, maar de griepgolf komt op een relatief gunstig moment. Auberge De Moerse Hoeve in De Moer ging terug van vijf naar drie koks.

9 januari