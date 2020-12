Zo bak je de perfecte oliebol volgens recept van Robèrt van Beckhoven

Studenten­ka­mer in Tilburgs verpleeg­huis voor 100 euro per maand: in ruil voor hulp aan bewoners

24 december TILBURG - Woonzorgcentrum de Kievitshorst in Tilburg stelt een klein jaar lang negen studentenkamers beschikbaar in een van de vleugels. Studenten betalen zo'n 100 euro per maand, inclusief servicekosten. Als tegenprestatie moeten ze leuke activiteiten organiseren voor de bewoners.