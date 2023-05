Zo vierde Tilburg vroeger Bevrijdingsdag

Eigenaar van hond die dood in kanaal in Tilburg lag, blijkt zich al in april gemeld te hebben

TILBURG - De eigenaar van de dode hond die dinsdag werd gevonden in Tilburg, is bekend. Volgens de politie maakte hij al op 22 april melding van het feit dat zijn hond in het kanaal was gesprongen en er niet meer uit kon komen. Ook toegesnelde agenten wisten het beestje toen niet meer te vinden.