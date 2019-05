‘Zoals Europa zichzelf verkoopt, zo hou je nog geen snoepwinkel overeind’

TILBURG - Decennialang maakten ze deel uit van de ‘gevestigde orde’, maar na de Europese verkiezingen van 23 mei zit de politieke carrière van de Brabantse CDA’ers Wim van de Camp en Lambert van Nistelrooij erop. ,,Politici moeten burgers niet naar de mond praten, af en toe moeten ze ook helden durven te zijn.”

De aanduiding ‘beroepspoliticus’ staat al zeker sinds de moord op Pim Fortuyn in een kwade reuk, maar deze middag zitten we in Tilburg aan tafel met twee mannen die er niet het minste probleem mee hebben dat ze zo worden genoemd. De feiten spreken ook voor zich. Lambert van Nistelrooij verdiende 28 jaar lang de kost als politicus, Wim van de Camp 33 jaar. Op de drempel van hun afscheid betogen ze dat zo’n lang verblijf in de politieke arena geen enkele reden tot schaamte is. Integendeel. ,,Ik ben als volksvertegenwoordiger negen keer gekozen en ben altijd dichtbij de mensen gebleven”, vindt Van Nistelrooij. ,,Als politicus heb je een eervol vak, dat maatschappelijk helaas onderschat wordt”, voegt Van de Camp er aan toe.