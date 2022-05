‘Zo’n klein vrouwtje in zo’n groot huis’: zo ziet de woning van Adriëtte uit Gilze eruit

Gevraagd hoe ze haar winkel zelf zou willen omschrijven, moet ze even nadenken. ,,Een rariteitenkabinet is het niet, dat is het boven. Op andere plekken noemen ze een winkel als deze soms conceptstore.” In de winkel staan tassen, zeepjes, vintage ansichtkaarten, juwelen, kijkkastjes, decoratieve kistjes, ambachtelijk gemaakte producten, geschenkartikelen en ga zo maar door. ,,De sierraden maak ik allemaal zelf, net zoals de decoratiestukjes onder glazen stolpjes en de persoonlijke kijkkastjes voor bruiloften of geboortes.”