Zon trekt publiek naar Tilburgse kermis, druktemeter staat op rood: ‘Drukker dan ik had verwacht’

,,Ik vind het oprecht wel heel druk, drukker dan verwacht.” Bosschenaar Rens Baudoin (23) struint samen met Julia Gentili (19) uit Goirle over het kermisterrein aan de Burgemeester Brokxlaan. ,,Ja het is in de buitenlucht, maar dan nog is dit toch eigenlijk wel apart als feestjes niet meer mogen.” Gentili moet er om lachen, want: 'wij zijn er ook.’



Het is zaterdagavond rond 19 uur. Op de looproute van de kermis stroomt het gestaag door, maar de anderhalve meter afstand is tijdens het lopen op de nauwere paden soms ver te zoeken. Bezoekers lopen niet opeengepakt, maar op sommige punten wel schouder aan schouder. Mondkapjes zie je sporadisch.



De vrees voor corona? Die is er bij Stefan Swartz uit Breda niet, ondanks dat de besmettingen flink zijn opgelopen. ,,We zijn allang blij dat we kunnen.” Hij is er met de kinderen. ,,Als je bang bent, moet je niet naar de kermis gaan", zegt een vrouw uit het gezelschap.