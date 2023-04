Zonder verbinder Rian maakt Perpleks er nog steeds een feest van: ‘We begonnen na haar overlijden min of meer opnieuw’

‘Oude’ honkbal­lers PSV winnen ook in Tilburg: ‘Het fanatisme krijg je er niet uit’

PSV-honkballer Stijn Korthout (39) woont in Tilburg, hij is er zelfs geboren en getogen. De catcher van de Eindhovense club heeft deze zondag extra zin in een potje honkbal. PSV speelt in Tilburg tegen Korthouts oude club Blue Lions.