Zorgen over afvaldumpingen in Tilburgse binnenstad zonder duobakken

Jonge musici Euregio Jeugdor­kest verbinden oorlog in Oekraïne met Shakespea­re

TILBURG - Wat heeft oorlog in Oekraïne te maken met de toneelteksten van William Shakespeare? De teksten die de Engelse schrijver (1564-1616) maakte, ook muziek die naar aanleiding van zijn werk is gemaakt, blijken akelig actueel. Het Euregio Jeugdorkest dat thuis is in Tilburg, brengt in de Tilburgse Concertzaal een muzikaal programma over Shakespeare waarin dreiging van de oorlog voelbaar zal zijn.

13 mei