Aanvallers en snelle afmakers aan zet in Gap

Daarna gaat het langzaam bergop. Halverwege de rit van 200 kilometer ligt de beklimming van de Côte de la Rochette du Buis. De echte scherprechter is echter de Col de la Sentinelle waarvan de voet op zo’n 13 kilometer van de finish in Gap ligt. De klim van de derde categorie is niet heel steil, maar met 5,2 kilometer wellicht lang genoeg om de pure sprinters uit het peloton te laten lossen. Of dat ook geldt voor snelle mannen als Peter Sagan en Greg van Avermaet is de vraag. En natuurlijk is er ook nog geletruidrager Julian Alaphilippe, die een goede sprint in de benen heeft.