Alaphilippe: Geweldig dat ik favorietenrol waar kan maken

Julian Alaphilippe gold voor aanvang van de derde etappe in de Tour de France als de favoriet op de ritzege en maakte die verwachtingen meer dan waar. De Fransman hield aan zijn inspanning ook de nog gele trui over.

,,Ik ben sprakeloos, het dringt nog niet echt tot me door wat er is gebeurd”, zei de 27-jarige Fransman na zijn indrukwekkende ritzege. ,,Het is best lastig om met de favorietenrol om te gaan, maar het is me gelukt. Ik ben hier heel blij mee.”

Alaphilippe wachtte niet op de lastige slotkilometer, maar ging er al vandoor op de Côte de Mutigny, ruim 15 kilometer voor de finish. ,,Ik voelde me zo goed dat ik besloot aan te zetten, al had ik niet verwacht om in mijn eentje weg te kunnen komen. Onderweg hoorde ik dat ik 30 of 40 seconden voorsprong had. Ik heb echt alles gegeven.”

De renner van Deceuninck-Quick-Step neemt het geel over van Mike Teunissen. ,,Ik heb altijd gedroomd van de gele trui en om ‘m dan zo te pakken, is fantastisch.” Jumbo-Visma bezet met Wout van Aert, Steven Kruijswijk en George Bennett nog wel de tweede, derde en vierde plaats in het klassement.