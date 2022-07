Annemiek van Vleuten wint op grootse wijze koninginnenrit en heeft Tour-eindzege voor het grijpen

Ze was ziek. Niks kon ze binnenkrijgen, en als ze het al binnen kon krijgen, dan had ze de grootste moeite van de wereld om het ook binnen te houden. Van Vleuten speelde een spelletje blufpoker van het hoogste niveau en liet in de begindagen van de Tour de France Femmes niet in haar kaarten kijken. Ja, ze voelde zich beroerd, maar niemand die het doorhad.



Ze overleefde alle vlakke etappes, met maar één doel: in een goede uitgangspositie aan het loodzware slotweekend beginnen. Dat lukte: met maar iets meer dan een minuut achterstand op klassementsleider Marianne Vos begon ze aan de koninginnenrit met drie flinke beklimmingen. Wachten op de Grand Ballon, de derde beklimming van het trio bergen, deed ze niet. Van Vleuten zette al op de eerste de beste klim haar ploeggenoten op kop en versnelde. Alleen Vollering, die in Zwitserland woont en het gebied op haar duimpje kent, kon op Petit Ballon volgen.