Anthony, waar je moeder ook is: ze zou trots op je zijn

Zijn moeder pakte zijn hand en keek hem aan. Ze veegde de tranen van zijn wangen. ,,Anthony”, zei ze met een stem zo breekbaar dat hij bang was dat hij haar woorden kapot zou luisteren. ,,Beloof je dat je voor mij je handen in de lucht zult steken?” Anthony knikte. Je moeder weiger je niets. Zeker niet als ze doodgaat.



Niet veel later stond Anthony Perez aan de start van de Tour de France in Brussel, met zware benen en nog zwaarder gemoed. God, wat zou hij graag winnen. Over de finish met zijn handen naar de hemel. Hij zou tegen honderdduizend camera’s hebben verteld dat deze voor haar was. Hij zou op het podium hebben gestaan en zich hebben uitgestrekt naar zijn moeder.