Benoot blijft een jaar langer bij Sunweb

Benoot is op dit moment actief in de Tour de France. Hoewel de ploeg volledig mikt op dagsucces met onder andere Cees Bol, is Benoot in staat om een goed klassement te rijden. Zondag verloor hij echter al meer dan een kwartier op ritwinnaar Julian Alaphilippe.



De 26-jarige Belg begon sterk aan het seizoen met ritwinst en een tweede eindplek in Parijs-Nice, maar daarna zette het coronavirus een streep door het vervolg. Ondanks die korte periode van wedstrijden is Benoot blij met hoe het tussen hem en zijn ploeg gaat. ,,Ik ben heel blij met de samenwerking, het gaat zelfs beter dan verwacht. Ik ben erg benieuwd wat de samenwerking ons op de lange termijn zal brengen en daarom heb ik mijn contract met nog een jaar verlengd.”



Rudi Kemna, ploegleider bij Sunweb, is blij dat Benoot langer bij Sunweb blijft. De ploeg zag onlangs nog Sam Oomen (Jumbo-Visma) en Michael Matthews (Mitchelton-Scott) vertrekken. ,,Tiesj is een erg getalenteerde renner die hoge ogen kan gooien in zowel de Vlaamse als Waalse klassiekers. Maar wij willen ook graag uitzoeken waar zijn limieten liggen als klassementsrenner. Daarom willen we met hem en het team zijn klim- en tijdritcapaciteiten verbeteren om de volgende stap te zetten.”