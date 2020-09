Bernal en Pogacar trappen Roglic op de hielen

Het woord is weer aan de sprinters: dit krijgen de renners vandaag voor hun kiezen

4 september De zevende etappe van de Tour de France lijkt vandaag weer kansen te bieden aan de rassprinters. Cees Bol, de kopman van Team Sunweb, werd al een keer derde en dinsdag tweede. Misschien is het in Lavaur dan wel prijs na een rit over 168 kilometer die voor twee derde over heuvelachtig terrein gaat, maar een vlakke finale kent.