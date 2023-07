Bijna tien keer zo weinig als Vingegaard: zoveel krijgt de winnares van Tour de France Femmes

Met video Mark Cavendish openhartig over depressie in nieuwe Net­flix-do­cu: 'Het was verslavend om gewicht te verliezen’

Mark Cavendish heeft openhartig verteld over de donkerste periode uit zijn carrière. ,,Ik voelde me zo leeg, ik was een nachtmerrie om mee samen te leven”, vertelt de Britse sprinter in de nieuwe documentaire ‘Mark Cavendish: Never Enough’ over zijn carrière. De docu is vanaf woensdag 2 augustus te zien op Netflix.