Butterbrod wint met uitgedunde ploeg

Ondanks dat het team van Butterbrod met zes uitvallers aardig is uitgedund, liet hij Mierlonaar Robin den Oudsten en Eindhovenaar Reg Baker ruimschoots achter zich. De Luyksgestelnaar zag Rigoberto Uran, Tony Gallopin, Vincenzo Nibali, Fernando Gaviria, Marcel Kittel en Dylan Groenewegen de Tour verlaten. Met zijn veertien overgebleven renners scoorde Butterbrod 259 punten en daarmee had hij negentien punten voorsprong. Dat was vooral te danken aan het feit dat de dagwinnaar met Fraile, Alaphilippe, Stuyven en Peter Sagan, de eerste vier coureurs uit de daguitslag in zijn team had opgenomen. Daarnaast heeft hij de top acht uit het algemeen klassement geselecteerd.