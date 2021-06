Cavendish emotioneel na 31ste ritzege: ‘Veel mensen geloofden niet meer in mij’

,,Dit was echt de prestatie van het team. We verloren in de voorbereiding Davide Ballerini en dan zie je wat voor team dit is. De groenetruidrager Julian Alaphilippe, de wereldkampioen, kwam helpen om de vluchter terug te pakken. Veel mensen geloofden niet meer in mij, maar zij doen dat wel.”



Voor Cavendish is het de 31ste ritzege in de Tour. Zijn laatste overwinning in de Ronde van Frankrijk behaalde hij in 2016, toen hij vier ritzeges pakte. De Britse sprinter won in 2015 ook de massasprint in Fougères. Ook toen reed hij voor de Belgische ploeg van Patrick Lefevere. Het record van aantal ritzeges in de Tour de France staat op naam van Eddy Merckx: 34 stuks. De eerste overwinning in de Tour van ‘Cav’ dateert uit 2008.