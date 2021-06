Cavendish in tranen om boodschap Jakobsen: ‘Na alles wat hij heeft meegemaakt...’

Mark Cavendish won gisteren voor het eerst sinds 2016 een etappe in de Ronde van Frankrijk, z'n 31ste ritzege in totaal. Dat is ook ploegmaat Fabio Jakobsen niet ontgaan. De Nederlander sprak een speciale boodschap in voor Cavendish, die na het zien van de beelden z'n tranen niet kon bedwingen. ,,Na alles wat hij heeft meegemaakt, is winnen voor hem het minste dat we kunnen doen”, aldus een duidelijk geëmotioneerde ‘Cav’.

Jakobsen kwam in augustus vorig jaar zwaar ten val in de Ronde van Polen. Na een lange revalidatie keerde de Nederlandse sprinter dit seizoen terug in het peloton. De Tour kwam nog iets te vroeg, maar Jakobsen geniet ook vanuit het thuisfront zichtbaar van het succes van Cavendish in Frankrijk. ,,Hoi maat, gefeliciteerd”, sprak hij bij de NOS de felicitatie-boodschap in. ,,Grote kampioenen blijven altijd grote kampioenen. Ik ben ontzettend blij voor je, dit is ook voor mij een emotionele zege. Ga zo door, op naar nummer 32! Ik zie je snel en veel succes.”

Op het moment dat Cavendish de boodschap van z'n ploegmaat te zien kreeg, werd de Brit overmand door emoties. ,,Om hem daar te zien zitten, weer met een glimlach, met tanden... Het is zo’n goede jongen. Hij zou hier moeten zijn. Na alles wat hij heeft meegemaakt, is winnen voor hem het minste dat we kunnen doen. Volgend jaar zal hij hier zijn, je zult het zien. Hij gaat zijn eigen Tour-geschiedenis schrijven. Niemand die daar meer in gelooft dan ik. Fabio heeft zo veel karakter, hij is zo’n vechter. Dat inspireert me. Ik geef ook nooit op, maar hier haal ik inspiratie uit. Deze boodschap betekent heel veel voor mij.”

Beluister hieronder de podcast In Het Wiel, waarin de zege van Cavendish uitgebreid wordt besproken.

Cavendish weet als geen ander hoe het is om van ver terug te komen. De Brit leek vorig seizoen een punt achter z'n carrière te moeten zetten, maar leeft dit jaar weer helemaal op bij Deceuninck-Quick.Step. Tegen alle verwachtingen in boekte ‘Cav’ gisteren z’n 31ste ritzege in de Tour. De Brit benadert zo het legendarische record van Eddy Merckx tot op drie overwinningen. ‘De Kannibaal’ won in z'n carrière 34 ritten in de Ronde van Frankrijk.

